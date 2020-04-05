Almanya'da Vekaletname Nasıl Çıkarılır? Almanya Vekaletname Örneği

Almanya'da ikamet eden milyonlarca vatandaş Türkiye'deki resmi işlerini yerine getirebilmek için, vekaletnamenin nasıl çıkarılacağına dair araştırma yapmaktadır. Bunlar içerisinde pek çok unsur yer almaktadır. Konut alımı ve satışları, miras, boşanma ya da ticari işlemler gibi birçok etmen söz konusudur.

Almanya'da Vekaletname Nasıl Çıkarılır?

Almanya'da vekaletname çıkarmak için gereken belli başlı bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda Almanya'daki Türk konsoloslukları üzerinden, noter servisi aracılığıyla randevu sistemi kapsamında işlem yapılması gerekir. Yapılan başvuru ile beraber memura vekaletname hangi amaçla çıkarıldığını ve hangi kurumda kullanılacağına dair bilgi verilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda vekaletname hazırlanırken ne kadar süre geçerli olacağına dair bilgi vermek önemlidir. Genel olarak yasal geçerlilik süresi 10 yıl kadar devam edebilmektedir. Vekaletname çıkarmak için vekalet verecek kişi ile beraber gitmek işlemlerini kolaylıkla yapılmasına imkan verir. Fakat taraflardan biri yurtdışında ise o zaman işlem daha değişik yollardan gerçekleşmektedir.

Almanya Vekaletname Örneği

Almanya'daki Türk konsoloslukları aracılığıyla vekaletname örneği üzerinden işlem yapılabilir. Bu bağlamda vekalet verecek olan kişinin ele aldığı kısıtlama üzerinden yetki verilir. Bu yetki özellikle vekalet konsolosluk nezdinde çıkarırken gerekli sebepler doğrultusunda ele alınır. Hangi amaçla ve hangi kurumda kullanılacağına dair mutlaka konsolosluk bilgisinde memura bilgi verilmelidir. Aynı şekilde vekaletname örneğini buradan temin etmek mümkün. İnternet aracılığıyla ilgili resmi Siteler üzerinden elde edilebilir.

Almanya'da Vekaletname Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Peki, çok farklı amaç doğrultusunda Almanya'da vekaletname çıkarılarak kullanılmaktadır. Özellikle miras, boşanma ya da konut alım ve satışları en sık değerlendirilen işlemler arasında yer alıyor. Aynı zamanda ağır hastalık, iş takibi yapılamama durumu değişik birçok iş gibi sebeplerden dolayı da Almanya'da vekaletname kullanılabilmektedir. Noter huzurunda konsolosluk neresinde gerçekleştirilen vekalet verme işlemi ile beraber, belli amaç doğrultusunda vekalet alan kişi bunu kullanabilir.