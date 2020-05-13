Almanya’da vakalarda tehlikeli tırmanış

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre pazartesi günü 357 olan yeni vaka sayısı salı sabahına kadar 24 saat içinde 933’e çıktı. Toplam vaka sayısı ülke genelinde 170 bin 508’e ulaşırken, bir günde ölenlerin sayısı ise 116 artarak 7 bin 533’e yükseldi. Son 24 saat içinde bin 600 hasta iyileşti ve iyileşenlerin sayısı 147 bin 200 oldu.

Almanya korona tedbirlerini esnetirken vakaların arttığı yerlerde yeniden önlemlere geri dönmek için korona üst sınırı getirmişti. Üst sınır yüz bin kişi başına 50 yeni vaka olarak belirlendi. Son bir haftada 5 ilçe bu sınırı geçerek sıkı önlemlere geri dönmek zorunda kaldı.