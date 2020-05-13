MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da vakalarda tehlikeli tırmanış
GeriDünya Almanya’da vakalarda tehlikeli tırmanış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 13.05.2020 - 07:00, Son Güncelleme:

Almanya’da vakalarda tehlikeli tırmanış

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’da vakalarda tehlikeli tırmanış
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs vakalarının azalması üzerine geçen hafta önlemleri hafifleten Almanya’da 300’lere kadar gerileyen yeni vaka sayısının üç gündür yükselişe geçmesi tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre pazartesi günü 357 olan yeni vaka sayısı salı sabahına kadar 24 saat içinde 933’e çıktı. Toplam vaka sayısı ülke genelinde 170 bin 508’e ulaşırken, bir günde ölenlerin sayısı ise 116 artarak 7 bin 533’e yükseldi. Son 24 saat içinde bin 600 hasta iyileşti ve iyileşenlerin sayısı 147 bin 200 oldu.

Almanya korona tedbirlerini esnetirken vakaların arttığı yerlerde yeniden önlemlere geri dönmek için korona üst sınırı getirmişti. Üst sınır yüz bin kişi başına 50 yeni vaka olarak belirlendi. Son bir haftada 5 ilçe bu sınırı geçerek sıkı önlemlere geri dönmek zorunda kaldı.

 

False
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle