Almanya’da vaka sayısı 80 bini aştı

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Almanya’da Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 80 bin 430 yeni vaka tespit edildiği, salgına bağlı olarak 384 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 7 milyon 661 bin 811’e yükseldiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 114 bin 735 oldu. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 338 bin 827 olarak tespit edilirken, ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 407,5 olarak belirlendi.



Almanya’da yoğun bakım servislerinde 3 bin 148 Covid-19 hastasının bulunduğu, 4 bin 130 boş yatak olduğu ve doluluk oranının yüzde 83,57 olduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerindeki hastaların bin 913’ünün solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. Ülke genelinde 83 milyonluk nüfusun yüzde 74,7’sinin iki doz aşı yaptırdığı, 36 milyon 200 bin kişiye de hatırlatıcı doz uygulandığı kaydedildi.