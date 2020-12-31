Almanya'da vaka sayıları artarken restoran ve kafeler koronavirüs test merkezine dönüştürüldü

Almanya’da laboratuvarların ve test merkezlerinin yoğunluğu karşısında yeni bir çözüm üretilerek, başkent Berlin’deki kafe ve diğer işletmeler Kovid-19 test merkezine dönüştürüldü.

35 EURO KARŞILIĞINDA KORONAVİRÜS TESTİ

Berlinli Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ve Kovid-19 test merkezine dönüştürülen bir kafe mevcut. 2 doktor, 2 hemşire ve 4 sağlık uzmanının görev yaptığı kafede, Dr. Aslan Çiçek yönetiminde hızlı test yapılıyor. İsteyen herkes 35 Euro karşılığında hızlı Kovid-19 testi yaptırabiliyor. Sonuçlar ise 20 dakika içerisinde teslim ediliyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler de biraz daha fazla ücret ödeyerek detaylı bir PCR testi yaptırabiliyor.

‘İNSANLAR BİZE GELEMİYORSA BİZ ONLARA GELELİM DEDİK’

Test merkezinde görevli sağlıkçı Berkan Ünal, koronavirüs testini kolaylıkla ulaşılabilir hale getirdiklerini vurgulayarak, Türklere kendi dillerinde hizmet verdiklerini söyledi. Laboratuvarlara uzak kalan yerleşim bölgelerinde yaşayanların test yaptırmakta zorlandığını belirten Ünal, “İnsanlar bize gelemiyorsa biz onlara gelelim dedik. Çünkü aralarında yaşlı ve hastalar da var. Bulduğumuz çözüm önerisini buradaki yetkililere sunduk.



Böylelikle bu kafeyi hızlı koronavirüs test merkezine dönüştürdük” dedi. Ünal, kafede hızlı testlerin yanı sıra yurt dışına çıkmak isteyen yolcular için detaylı PCR testleri de yaptıklarını söyleyerek, “Özellikle Noel zamanında çok sayıda orta yaşlı Alman müşterimiz oldu. Ailelerini ziyaret etmek isteyenler geldi.



Şu anda Türk müşterilerimizde artış var. Bize gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Berlin’in farklı yerlerinde 10 civarında hızlı test merkezi açıldığını bildiren Ünal, ülke genelinde kabul gören testleri kullandıklarını ve söz konusu testlerin yüzde 95-98 arasında doğruluk payı olduğunu aktardı.

Test merkezine dönüştürülen kafedeki hızlı test süreci ise şöyle gerçekleştiriliyor:

Hızlı koronavirüs testi yaptırmak isteyenler ücretini ödedikten sonra form dolduruyor ve yaklaşık 20-25 dakika içinde test sonuçlarını teslim alıyor. Sonuçlar pozitif çıkarsa Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Berlin’in ünlü gece kulüplerinden KitKatClub da koronavirüs test merkezine dönüştürülmüştü.













VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Öte yandan Almanya’da son 24 saatte 32 bin 552 koronavirüs vakası tespit edilirken 964 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 32 bin 552 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737’ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 964 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 71’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 328 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 328 bin 400 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 78 bin 109 kişinin aşılandığını, koronavirüs bağlantılı olarak Kasım ayından bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 86’sının yaşlılar evlerinde kalanların oluşturduğunu açıklandı.



