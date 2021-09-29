Almanya’da uzlaşma zor

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Seçimlerde oyların yüzde 25.7’sini alan ve 2002’den beri yeniden “en güçlü parti” konumuna yükselen Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, “Seçmen hükümet kurma görevini bize verdi” diyerek iktidara talip oldu. Scholz, SPD’nin tercihinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’le “Trafik lambası koalisyonu” oluşturmak olduğunu da gizlemedi.

JAMAiKA KOALİSYONU MU

Oyların sadece yüzde 24.1’ini alarak Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan beri bu denli bir yenilgiye uğramayan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet de yeni bir koalisyon hükümeti kurup Başbakan Angela Merkel’in koltuğuna oturmak istediğini açıkladı. Laschet’e destek FDP’nin lideri Christian Lindner’den geldi ve tercihlerinin CDU/CSU, Yeşiller’le “Jamaika koalisyonu” (sarı-siyah-yeşil) oluşturmak olduğunu söyledi. Tabii SPD ve Yeşillerle ortaklık kapısını da açık bıraktı.

TRAFİK LAMBASI MI

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Yeşiller de hem SPD hem de CDU/CSU ortaklık edebilecekleri sinyali verirken, tercihlerinin SPD ve FDP ile “trafik lambası koalisyonu” olduğunu gizlemedi. Ama, FDP ile Yeşiller’in herhangi bir koalisyon hükümetinde birlikte yer almaları hiç de kolay olmayacaktır. FDP, Yeşiller’in “varlık vergisi”, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılarının aşılması için dengeli bütçe uygulamasından vazgeçip taze borç politikasına geri dönülmesi, tüm maden ocaklarının 2038 yerine 2030’a kadar kapatılması planlarına kesinlikle karşı çıkmakta.

YOKSA BÜYÜK KOALİSYON MU

Yeşiller ile FDP kendi aralarında bir araya gelip “ön görüşme yapma” kararı alsalar da uzlaşmaya varmaları kolay olmayacaktır. Kaldı ki, biz buna 2017’deki genel seçimlerden sonra da tanık olduk. Seçimlerden birkaç hafta sonra CDU/CSU, Yeşiller ve FDP “Jamaika koalisyonu” oluşturmak için masaya oturmuştu.

Merkel, Yeşiller’le FDP’nin ortak bir noktada buluşması için günlerce dil döktü, ama olmadı. SPD’nin o dönemki başbakan adayı Martin Schulz, “büyük koalisyon”un (CDU/CSU-SPD) bittiğini ilan etti. Devreye Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier girdi. SPD’lilere dolaylı bir biçimde de olsa, “Büyük koalisyonu sürdürün” dedi. Nitekim öyle de oldu. Şimdilerde “trafik lambası koalisyonu” ile “Jamaika koalisyonu” ön planda olsa da “büyük koalisyon” da gözardı edilmemeli.