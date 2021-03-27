TÃ¼rkiye'nin dev alÃ¼minyum ÅŸirketi olan ASAÅž'Ä±nÂ Almanyaâ€™daki Neuwied kentinde faaliyet gÃ¶sterenÂ Ã¼retim ve lojistik tesisinde tadilat sÄ±rasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n,Â 70 bin m2 lik kapalÄ± alana sahip 880 bin m2 bÃ¶lgedeki fabrikanÄ±n alt katÄ±ndakiÂ bir bÃ¶lÃ¼mdeÂ meydana geldiÄŸi kaydedildi. DÃ¼n akÅŸam Ã¼zeri Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n bu sabah saatlerine kadar devam ettiÄŸi ifade edildi. Siyah dumanlarÄ±n gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapladÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 350 itfaiye gÃ¶revlisi katÄ±lÄ±rken, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

NEDENÄ° HENÃœZ BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

FabrikanÄ±nÂ Neuwied mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adem Azak, yangÄ±nla ilgiliÂ DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'naÂ ( DHA) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â â€œ Nedenini bilmiyoruz. Gelecek raporla Ã¶ÄŸreneceÄŸiz. YangÄ±n daha Ã§ok bizim depo olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlerde deÄŸil fabrikanÄ±n atÄ±l kÄ±smÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Biz de gÃ¶rmedik akÅŸam paydos saatinden sonra Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Ä°tfaiye mÃ¼dahale etmiÅŸ biz itfayeden sonra geldik" dedi.

CAN KAYBI VE YARALI YOKÂ

YangÄ±nÄ±n paydostan sonra Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ÅŸans olduÄŸuna deÄŸinen Azak "Â Zaten tadilat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yorduk. Malum fabrikayÄ± yeni devraldÄ±k. Åžu an iÃ§in Ã§ok fazla bir iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. 15Â kiÅŸi bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z vardÄ±.Â Herhangi bir can kaybÄ±mÄ±z yok Allaha ÅŸÃ¼kÃ¼r" ifadelerine yer verdi.Â Â Neuwied Ä°tfaiye gÃ¶revlileriÂ yangÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â Ã–te yandan, Neuwiedde Thssen Gurupâ€™a ait olanÂ dose sac imalatÄ± yapan Rassselstein fabrikasÄ±nÄ±Â Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce TÃ¼rkiye'den ASAÅž satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

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