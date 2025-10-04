Almanya’da Türk Rapçiye Filistin sansürü

Haberin Devamı

Türk kökenli Alman rapçi Chefket ise bizzat Alman Kültür Bakanı Wolfram Weimer tarafından hedef gösterildi ve konseri engellendi. Chefket, 7 Ekim’de Dünya Kültürler Evi’nde sunucu Jan Böhmermann tarafından gerçekleştirilecek serginin açılışında birçok rap sanatçısıyla birlikte sahne alacaktı. Ancak aşırı sağcı bazı haber siteleri Chefket’in antisemitik olduğu iddialarını yaydı. Ardından Medya ve Kültürden sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, konserin verileceği kuruma mektup yazarak, Chefket’in antisemitik olduğunu öne sürdü ve konseri eleştirdi. Bakan, Chefket’in Instagram videolarında giydiği bir tişört nedeniyle sanatçıyı “antisemitik tutum” sergilemekle suçladı.

SANATÇILARDAN DESTEK

Söz konusu tişörtte İsrail sınırlarının gösterilmediği, sadece Filistin’in yer aldığı ifade edildi. İslam karşıtı aşırı sağcı medyanın baskıları ve bakanın mektubuna boyun eğen kültür evi ve Jan Böhmermann, Chefket’in konser listesinden çıkartıldığını duyurdu. Filistin’i destekleyenlere yönelik cadı avını andıran bu baskıların ardından aynı konserde yer alan bir çok rap sanatçısı da Chefket’e destek vererek ve sahnelerini iptal etti.