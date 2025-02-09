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Almanya'da Türk kadına bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti

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#Almanya#Türk Kadını#Bıçaklı Saldırı
Almanyada Türk kadına bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 17:00

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde, Gülay Oğuz isimli Türk vatandaşı kadına kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Gülay Oğuz'un, olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

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Almanya'da Türk vatandaşı kadına saldırı düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde Türk vatandaşı Gülay Oğuz pizza aldıktan sonra evine döndüğü sırada oturduğu apartmanın önünde bıçaklandı.

Duisburg polisinin yaptığı açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından yerel saatle 19.45 sıralarında bıçaklanan 52 yaşındaki Oğuz, çevredekiler tarafından ölü bulundu.

Polis, geniş çaplı aramalara rağmen yakalanamayan saldırgan hakkında çevre sakinlerinden yardım talep etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen kadını kurtaramadı" denildi.

Savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve soruşturmaya ışık tutacak kanıtlar elde edilmesi için Oğuz'a Kuzey Ren-Vestfalya'da otopsi yapılacağını bildirdi.

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Savcılık, "Şu ana kadar şüpheliler veya olayın arka planına dair bir ipucu bulunamadı" ifadelerini kullandı.

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#Almanya#Türk Kadını#Bıçaklı Saldırı

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