Almanya’da ‘Türk döneri’ tedirginliği

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‘İŞSİZLİK ARTAR’ İDDİASI

Almanya’nın en yüksek tirajlı ‘Bild’ gazetesi, “AB Alman dönerini yasaklayacak mı” başlıklı haberinde, Türkiye ile Almanya arasında son 6 aydır yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varılmadığına yer verirken, “Bu milyonlarca Alman döner hayranının hoşuna gitmeyecek. AB Komisyonu Almanya’da sunulan döner türünün yasaklanması için Türkiye’nin başvurusuyla ilgili kararını verecek” denildi. Haberde, Türkiye’deki dönerin Almanya’da sunulan dönerden çok daha farklı olduğuna dikkat çekilirken, müşteri kaybına uğramaktan korkan dönercilerin şimdiden tedirginlik yaşamaya başladıklarına da yer verildi. Alman dönerinin şu andaki sunum şekliyle yasaklanması halinde ülke genelinde 60 bine yakın iş kaybı yaşanmasının beklendiği de iddia edildi. Almanya’da döner yoğurt bazlı sos ve salatayla hazırlanarak servis ediliyor. 1600’e yakını Berlin’de olmak üzere Almanya genelinde 18 binin üzerinde döner büfesi bulunuyor.