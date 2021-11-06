Almanya'da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var

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Almanya'da yerel saatle 09:30 civarında gerçekleşen olay sırasında yaklaşık 300 yolcu taşıyan tren Regensburg ile Nürnberg'i birbirine bağlayan hatta hareket halindeydi.



3 KİŞİ YARALANDI



27 yaşındaki Arap kökenli saldırgan elindeki bıçakla yolculara saldırdı. Saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı belirlendi.



SALDIRGAN YAKALANDI

Bild gazetesinin aktardığı bilgilere göre akıl hastalığı kaydı saldırgan yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis olayda bir kişinin tutuklandığını doğrularken kurbanların sayısını ve durumlarını açıklamadı.



Öte yandan Nürnberg ile Regensburg arasındaki güzergahın geçici olarak kapatıldığını bildirildi