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Almanya'da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var

#ALMANYA#Tren#Bıçaklı Saldırı
Almanyada trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Almanya'da Regensburg ile Nürnberg'i birbirine bağlayan tren hattında bıçaklı saldırı meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırıda 3 kişi yaralandı, saldırgan yakalanarak tutuklandı.

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Almanya'da yerel saatle 09:30 civarında gerçekleşen olay sırasında yaklaşık 300 yolcu taşıyan tren Regensburg ile Nürnberg'i birbirine bağlayan hatta hareket halindeydi.

3 KİŞİ YARALANDI

27 yaşındaki Arap kökenli saldırgan elindeki bıçakla yolculara saldırdı. Saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Bild gazetesinin aktardığı bilgilere göre akıl hastalığı kaydı saldırgan yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis olayda bir kişinin tutuklandığını doğrularken kurbanların sayısını ve durumlarını açıklamadı.

Öte yandan Nürnberg ile Regensburg arasındaki güzergahın geçici olarak kapatıldığını bildirildi

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#ALMANYA#Tren#Bıçaklı Saldırı

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