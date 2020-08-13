Almanya'da test skandalı! Virüsü taşıyanlar habersizce dolaşıyor

Koronavirüsle mücadelede örnek eyalet olarak görülen Bavyera'da tatilden dönenlerde yapılan test sonuçlarının gecikmesi çok büyük tepki ve öfke yarattı. Eyalet Başbakanı Markus Söder topun ağzında.

Bavyera'da otobanlardaki test istasyonlarında şimdiye kadar 44 bin kişi test edildi, 900'ü pozitif çıktı ama taraflara test sonucu bildirilmedi.

Riskli bölgelerden Münih Havalimanı'na inecek olan yolculara test sonucunun 3 ile 5 gün arasında bildirileceği bilgileri yolcuları şaşkına çevirdi. Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Huml, test sonuçlarının bildiriminde büyük sorunlar yaşandığını kabul etti. Sağlık Bakanı Huml, testi pozitif çıkan 900 kişiye test sonucunun halen iletilemediğini belirtti.

Muhalefet, eyalet Başbakanı Markus Söder'i topa tuttu ve kriz yönetme yeteneğini tartışmaya açtı. Söder, Kuzey Denizi gezisini iptal etti.

''ÇOK CAN SIKICI''

Koronavirüsle mücadelede örnek politikacı olarak gösterilen, anketlerde gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olarak görülen Markus Söder hatayı "çok can sıkıcı" olarak niteledi ve "Hemen bertaraf edilmeli ve bir daha tekrar etmemeli" dedi.

Ancak muhalefet Markus Söder'i gelişmelerden sorumlu tuttu. SPD ve FDP, hatayı "bariz bir hükümet beceriksizliği" olarak niteledi. Bavyera eyalet meclisi SPD milletvekili Markus Rinderspacher, "Bu hata aydınlığa kavuşturulmalı" dedi. FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorf, "900 koronavirüs taşıyıcısına haber verilmemesi onların başkalarına bulaştırması adam yaralamaya girer. Nerde Söder?" diye sordu.

SIRADA MALLORCA VAR

Öte yandan Almanların en çok tatil yaptığı İspanya'nın Mallorca adasında koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine gözler, ''Alman Dış İşleri Bakanlığı Mallorca'ya ne zaman seyahat uyarısı kararı alacak?'' sorusuna çevrildi. Balear adalarında son 7 gün içinde 100 bin nüfus başına koronavirüs vakası 50 sınırını aştı. Salı günü 55.42 olan ölçü 66.81'e yükseldi. Alman Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısında son 7 günde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısını baz alıyor. 100 bin nüfus başına 50 vaka düşmesi durumunda seyahat uyarısı yayınlıyor.

AŞI UMUDU

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, gelecek aylarda aşının piyasaya çıkacağı umudu verdi. ZDF Morgenmagazin programına konuşan Spahn gelecek aylarda olmasa bile gelecek yıl mutlaka bir aşıya kavuşacaklarını belirtti ve "Herhalde aşının gelmesi çok hızlı olacak. Önümüzdeki aylar içinde olmazsa, gelecek yıl mutlaka bir aşıya kavuşacağız" diye konuştu.