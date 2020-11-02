Almanya’da tedbirler başlıyor

Yeni önlemlere göre paket hizmeti veren yerler hariç restoran ve barlar ay sonuna kadar kapalı kalacak. Sadece iş için seyahat edenler otellerde konaklayabilecek. Berlin’de faaliyet gösteren Türk esnafla görüşerek yeni kısıtlamalardan nasıl

etkileneceklerini konuştuk.

Bugün yürürlüğe girecek olan yeni önlemler kapsamında paket hizmeti veren yerler hariç restoran ve barlar 4 haftalığına kapanacak. Tiyatro, opera, konser ve sinema salonları ay sonuna kadar kapalı kalacak. Maçlar seyircisiz oynanacak. Okullar ise açık kalacak. Berlin’de, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde restoran işleten Cevat Akpolat, “Daha önce alınan kısıtlamalar çerçevesinde gece 11’e kadar çalışabiliyorduk. Bundan sonra sadece paket servisi veren restoranlar açık kalacak. Paket servisi sistemine geçeceğiz Bu durum işlerimizin yüzde 60 oranında azalmasına neden olacak. Ama yapacak bir şey yok” dedi.

İspanya’da şiddetli protesto

İlk dalgada salgından en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alan İspanya’da koronavirüsle mücadele önlemleri yoğun şekilde protesto ediliyor. Geçen hafta başında Barcelona’da başlayan eylemler hafta sonunda ülkenin başkenti Madrid, Bilbao, Logrono ve Vitoria’ya yayıldı. Protestolarda polisle çatışma çıkarken, göstericiler şehir merkezlerindeki kamu mallarına ve mağazalara zarar verdiler. İspanya’da olağanüstü hal 9 Mayıs tarihine kadar uzatılmış durumda.