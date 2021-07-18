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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Almanya'da taziye skandalı: 156 ölü için gittiler, utanmadan kahkaha attılar!

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Almanya'da taziye skandalı: 156 ölü için gittiler, utanmadan kahkaha attılar!

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve başbakan adayı Laschet’in sel felaketinden afet bölgesine ziyareti sosyal medyada tartışılıyor. Bölgede değerlendirmelerde bulunan ve halka destek mesajı veren siyasetçilerin Steinmeier konuşma yaparken arka tarafta neşe içinde güldükleri anlar adeta infial yarattı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti.

Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.

Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi.

Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Almanyada taziye skandalı: 156 ölü için gittiler, utanmadan kahkaha attılar

Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet’in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier’in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.

Almanyadaki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor... Ölü sayısı 156ya yükseldi
Almanya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor... Ölü sayısı 156'ya yükseldi

LASCHET ÖZÜR DİLEDİ

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet eleştiriler üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Laschet ayrıca, bir sohbet durumu sırasında ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuzdu ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Başbakan adayı Laschet genel seçimlere 10 hafta kala anketlerde rakiplerinin önünde yer alıyor ve Başbakan Angela Merkel’in koltuğu için en şanslı aday olarak gösteriliyor.

Almanyada taziye skandalı: 156 ölü için gittiler, utanmadan kahkaha attılar

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 156 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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