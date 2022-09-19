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Almanya’da Suriyeli aileye polis şiddeti

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#Almanya#Suriye#Polis Şiddeti
Almanya’da Suriyeli aileye polis şiddeti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

Almanya’da eve icra takibi için gelen Berlin polisinin şiddetine ve hakaretine maruz kalan Suriyeli aile, hâlâ korku içinde yaşadıklarını ve çocuklarının travma geçirdiğini söyledi.

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Suriyeli aile, Sol Parti Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Olay geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Toplu taşıma araçlarına kaçak bindiği için aldığı para cezasını ödemeyen Hamawi ailesinin evine haciz amaçlı olarak polis geldi. Görüntülerde iki polis memurunun, 3 çocuk babasını, yere yatırıp arkadan kelepçeledikleri görülüyor. Bir polis memurunun, parayı ödemek isteyen eşinin itirazı üzerine, “Burası benim ülkem, sen misafirsin” diye bağırdığı da görülüyor. Görüntülerin yaklaşık 30 dakika olduğu ve ev sahibi Suriyeli kadın ve oğlu tarafından cep telefonuyla kaydedildiği belirtildi. Bu arada polisler de Suriyeli aileden şikâyetçi oldu.

 

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#Almanya#Suriye#Polis Şiddeti

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