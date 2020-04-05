Almanya'da Süresiz Oturum Şartları Nelerdir? Almanya Oturum Başvurusu Nasıl Yapılır

Pek çok kişi Almanya'da süresiz oturma hakkı elde edebilmek ve bu ülkede çalışmayı istemektedir. Bu konuda ele alınması gereken bazı şart ve koşullar bulunuyor. Gerekli kriterler yerine getirildiği takdirde Almanya'da süresiz oturma hakkı alınabilmektedir.

Almanya'da Süresiz Oturum Şartları Nelerdir?

Gurbetçi olarak Almanya'ya gitmek ve orada süresiz ikamet elde etmek için bazı şart ve koşullar bulunuyor. Tabii bu koşullar durumu bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak Almanya'da süresiz oturum için bazı genel şartlar yer almaktadır.

- 5 yıllık oturum izine sahip olmak,

- Emeklilik kasasına 60 aylık prim ödenmiş olması,

- Oturum müracaatı eden kişinin Almanya'nın güvenliğini tehdit edecek herhangi bir unsur bulunmaması,

- Çalışma iznine sahip olmak,

- Yeterli derecede Almanca bilgisi,

- Almanya'da hukuk ve sosyal düzen hakkında, yaşam şartları konusunda temel bilgilere sahip olmak,

- Müracaatta bulunan kişinin ailesiyle beraber oturabileceği büyük bir evde oturması,

- Almanya'ya meşru yollar üzerinden giriş gerçekleştirmek,

Bu gerekli şart ve koşulları yerine getirmek suretiyle Almanya'da süresiz oturum izni almak mümkün.

Almanya Oturum Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de pek çok kişi gurbetçi olarak Almanya'ya iş amaçlı gitmektedir. Yapılan müracaat ile birlikte çalışma izni alındıktan sonra gerekli şart ve koşullar üzerinden oturum izni alınabiliyor. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Almanya'da oturum başvurusu yapılabilir. Tabii kriterler tamamlanırken aynı zamanda gerek olan tüm belgeler ikamet edilen yerden mutlaka tedarik edilmelidir. Daha sonra yerine getirilmiş şart ve koşullar ile birlikte belgeler üzerinden başvuru yapılabilir.

Kimler Almanya'da Süresiz Oturum Hakkına Sahip?

Genel şartların dışında belli başlı bazı unsurlar eşliğinde, Almanya’da süresiz oturma hakkı sahip olunabilmektedir.

- Reşit olmayan çocuklar ve reşit olan gençler,

- Almanya'da üniversite bitirmiş olan kişiler,

- Eski Alman vatandaşları,

- Yüksek tahsil gerçekleştirenler.