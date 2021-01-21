Almanya’da son 24 saatte bin 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1013 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 398 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e yükseldi.

Son 24 saatte 1013 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 49 bin 783’e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 bin 836 hastanın 2 bin 777'sinin entübe durumda olduğu bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.