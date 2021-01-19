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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Almanya'da son 24 saatte 989 kişi Kovid-19'dan öldü

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Almanya'da son 24 saatte 989 kişi Kovid-19'dan öldü
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 989 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 369 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi. Son 24 saatte 989 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 47 bin 622'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin olduğu, bunlardan 2 bin 869'nun entübe edildiği aktarıldı.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye korona aşısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada bazı eyaletlerden verilerin sisteme tam olarak girilmediği, bu nedenle gün içinde rakamların güncellenebileceği ifade edildi.

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