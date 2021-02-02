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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Almanya'da son 24 saatte 861 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

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Almanya'da son 24 saatte 861 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 861 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 228 bin 85 oldu.

Son 24 saatte 861 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 57 bin 981'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 322 olduğu, bunlardan 2 bin 350'sinin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede 1 milyon 935 bin 356 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 532 bin 562 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece toplam 2 milyon 467 bin 918 doz aşı yapılmış oldu.

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