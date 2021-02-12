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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Almanya’da son 24 saatte 556 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Almanya’da son 24 saatte 556 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 556 kişi yaşamını yitirdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 860 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 320 bin oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 556 artarak 64 bin 191’e çıktı.

Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türklerin sayısı ise 1556 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 milyon 557 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 254 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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