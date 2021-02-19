Almanya’da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Almanya’da, Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 67 bin 206'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 113 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu.

Ülkede 3 milyon 85 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 635 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.