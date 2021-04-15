MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
GeriDünya Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 29 bin 426 yeni vaka tespit edildi, 293 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 293 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 79 bin 381'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 426 artışla 3 milyon 73 bin 442'ye yükseldi. Ülkede bu yılın en yüksek vaka sayısı 8 Ocak'ta 31 bin 849 olarak kayıtlara geçmişti.

Dün 153,2 olarak açıklanan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 160,1 olarak belirlendi.

Bu sayı 7 Nisan’da 110 düzeyindeydi.

Ülkede 14 milyon 58 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 186 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi