Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 612 bin 648’e yükseldi.

Açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 182’ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana Almanya’da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirdi.

Öte yandan, Almanya’da aktif Kovid-19 taşıyan kişi sayısının 377 bin 266 olduğu belirtildi.