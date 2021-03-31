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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

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Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 249 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 249 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 76 bin 342'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 51 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 808 bin 873'e yükseldi.

9 milyon 500 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk, 4 milyon 100 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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