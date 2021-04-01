Almanya'da son 24 saatte 24 bin 300 Kovid-19 vakası tespit edildi

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 201 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 76 bin 543’e yükseldi.

Ülkedeki virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 300 artarak 2 milyon 833 bin 173’e ulaştı.

Almanya'da üçüncü Kovid-19 dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 18 Mart’ta 17 bin 504 olarak açıklanan yeni vaka sayısı 25 Mart’ta 22 bin 657 olarak kayda geçmişti.

Dün 132,3 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 134,2'e yükseldi. 18 Mart'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 90, 25 Mart'ta da 113 olarak belirlenmişti.

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