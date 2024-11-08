Almanya’da siyasi deprem... Scholz küçük ortağı hükümetten attı

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ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle kriz çıktı. Bütçe konusunda Maliye Bakanı olan Christian Lindner ile anlaşamayan SPD’li Olaf Scholz, ‘Başbakan benim’ diyerek FDP ile ortaklığı bitirme kararı aldı.

ERKEN SEÇİM KARARI

Scholz, Almanya’nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu kaydederek, “15 Ocak 2025’te Federal Meclis’ten güvenoyu isteyeceğim. Parlamento üyeleri erken seçimin önünün açılıp açılmayacağına karar verebilecekler. Bu seçim, Anayasa’da öngörülen sürelere uygun olarak en geç mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilebilir” dedi. Alman ekonomisinin güçlendirilmesi için önerilerde bulunduğunu söyleyen Scholz, “Ama Federal Maliye Bakanı, ülkemizin ve halkımızın refahına olan bu önerilere karşı çıktı. Ben ülkemizin geleceği için böyle bir tutumu kabul edemezdim” dedi. Scholz, zengin kesimi kastederek “Lindner’in kendi taraftarlarına oynadığını” söyledi.

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YEŞİLLERLE DEVAM

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, “Bugün Almanya için iyi bir gün değil” derken, bir dizi öneriler olduğu halde uzlaşmaya yanaşmayan FDP’yi ortaklığı bozmakla suçladılar. Anketlerde SPD’nin dibe vurduğu bir dönemde Scholz, seçimlere kadar Yeşillerle azınlık hükümeti şeklinde başbakanlığı sürdürmeyi planlıyor. FDP’li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise FDP’den ayrılarak kabinede kaldı.

MUHALEFET DERHAL ERKEN SEÇİM İSTEDİ

Ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ve küçük ortağı CSU, derhal Başbakan Scholz’dan erken seçim yolunu açmasını istedi. Aynı zamanda CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı ve başbakan adayı olan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, “‘Üçlü koalisyon’ bitmiş ve çoğunluğu kaybetmiştir. Bu yasama dönemi sona ermiştir. Almanya’nın kaybedecek zamanı yoktur. Başbakan Scholz, en geç gelecek hafta başında güven oyu istemelidir. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Federal Meclisi feshederek Anayasa’da öngörülen şekilde erken seçim tarihini belirlemelidir. Biz erken seçimin gelecek yıl şubat ayında yapılmasını istiyoruz” dedi. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de, “Çoğunluğu kaybettiği halde SPD ile Yeşiller’in iktidarda kalmayı sürdürmek istemesi seçmene saygısızlıktır. Almanya’nın değişime ihtiyacı var. Hem de derhal. Başbakan Scholz’un güven oyu istemek için ocak ayını beklemesine gerek yoktur” dedi.