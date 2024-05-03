×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da şiddetli yağışlar: Bir kişi selde hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sel#Şiddetli Yağış
Almanyada şiddetli yağışlar: Bir kişi selde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 17:38

Almanya’nın farklı eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Araçlar sularda sürüklenirken 1 kişi selde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Almanya'nın farklı eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışlar sele yol açtı, evlerin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Bavyera eyaletinin Würzburg kenti yakınlarında evinin bodrum katındaki sel suyunu boşaltmaya çalışan 1 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Baden-Württemberg eyaletinde ise dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Eyalete bağlı Bisingen'de çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Kızıl Haç 60 yardım noktası kurulduğunu, 1 helikopterin yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde ise bir hastaneyi su bastı, Frankfurt Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

Ayrıca 2021 yılında sel nedeniyle 136 kişinin öldüğü Rhineland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesinde ise 300'e yakın yardım operasyonu gerçekleştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar da kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Sel#Şiddetli Yağış

BAKMADAN GEÇME!