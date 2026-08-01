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Almanya’da sıcaklar 9 bin 800 can aldı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Sıcak Hava#Akciğer
Almanya’da sıcaklar 9 bin 800 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

ALMANYA’da son dönemlerde yaşanan aşırı sıcaklıklar nedeniyle binlerce kişi yaşamını kaybetti.

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Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, ülkenin çeşitli kesimlerinde 40-41 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle bu yıl şimdiye kadar 9 bin 800 kişi yaşamını yitirdi.

Nisan ayı başı ile 12 Temmuz arasında sıcağa bağlı 7 bin 900 ölüm kaydedilirken, sadece 13-19 Temmuz arasında 1900 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak havaların en çok yaşlıları etkilediği ve yaşamını yitirenlerden 5 bin 420’sinin 85 yaş üzerinde olduğu açıklandı. Aşırı sıcakların özellikle kalp-damar, akciğer, solunum ve böbrek rahatsızlıklarıyla birleşerek ölüm riskini artırdığına dikkat çekildi.

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#Almanya#Sıcak Hava#Akciğer

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