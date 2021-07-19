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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi

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Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 164'e çıktığı bildirildi.

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 117'ye ulaştığı, yaralıların sayısının da 749 olduğu belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 164'e çıktı.

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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