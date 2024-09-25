Almanya'da seçim depremi: Yeşiller Partisi yönetimi toplu istifa kararı aldı

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Yeşiller Partisi eş başkanları Omid Nouripour ve Ricarda Lang istifa kararına ilişkin Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Lang, Yeşiller Partisinin krizde olduğuna işaret ederek, "Partiyi bu krizden çıkarmak için yeni yüzlere ihtiyaç var." dedi.

Parti yönetiminin toplu olarak istifa kararı aldığını ve kasımda Wiesbaden kentinde düzenlenecek parti kurultayında görevi teslim edeceklerini söyleyen Lang, "Şimdi kendi koltuğuna yapışma zamanı değil. Şimdi sorumluluk alma zamanı ve biz bu sorumluluğu yeni bir başlangıç sağlayarak alıyoruz." ifadesini kullandı.

Partinin diğer Eş Başkanı İran kökenli Nouripour da birkaç gündür yönetim olarak yoğun bir şekilde partide bir değişime ihtiyaç olup olmadığını tartıştıklarını belirtti.

Nouripour, "Yeni bir başlangıca ihtiyacımız olduğu sonucuna vardık." dedi.

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Ülkenin doğusundaki eyaletlerde Brandenburg'daki seçim sonucunun partinin derin bir krizde olduğunu gösterdiğini ifade eden Nouripour, bu krizi aşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Nouripour, Wiesbaden'de düzenlenecek genel kurulda yeni bir yönetimin seçileceğini kaydetti.

Yeşiller Partisinin genel kurulu 15-17 Kasım'da Wiesbaden kentinde düzenlenecek.

Almanya'nın doğusunda yer alan Thüringen, Saksonya ve Brandenburg’da Yeşiller Partisi bu ay yapılan eyalet meclisi seçimlerinde oy kaybına uğramıştı.

Thüringen ve Brandenburg’da yüzde 5’lik barajı geçemeyerek eyalet meclislerine giremeyen Yeşiller Partisi Saksonya’da yüzde 5,1 oy alarak kıl payı eyalet meclisine girmişti.

Yeşiller Partisi, Başbakan Olaf Scholz liderliğinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile federal düzeyde koalisyon hükümetinde yer alıyor.