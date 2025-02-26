Almanya’da seçim bitti kabine hesapları başladı

Haberin Devamı

Yeni kabinenin şekillenmesiyle ilgili spekülasyonlar ise şimdiden başladı.

‘SAĞ KOLU’ İÇİŞLERİNE

CDU içinden İçişleri Bakanlığı için partinin önde gelen isimlerinden ve “Merz’in sağ kolu” olarak bilinen Thorsten Frei’ın adı geçiyor. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın Ekonomi Bakanlığı’na talip olduğu, ancak parti içinden görevinde kalması yönünde itiraz geldiği belirtiliyor. CDU’nun kardeş partisi eyalet grubu başkanı Alexander Dobrindt’in Maliye, İçişleri veya Savunma Bakanlığı gibi önemli bir göreve gelebileceği iddia ediliyor. Ayrıca, CSU’nun deneyimli isimlerinden Dorothee Bär, seçim vaadi olan “Dijital Bakanlık” için güçlü bir aday olarak görülüyor.

SPD LİDERİ DIŞİŞLERİNE

SPD tarafında ise şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’un kabinede yer alması bekleniyor. Ancak Pistorius’un Savunma Bakanlığı’nda kalıp kalmayacağı belirsiz. Geleneksel olarak koalisyonun küçük ortağı, prestijli Dışişleri Bakanlığı’nı üstleniyor. SPD eşbaşkanı Lars Klingbeil’in Dışişleri Bakanlığı için isminin geçtiği belirtildi. Mevcut Meclis Başkanı SPD’li Barbel Bas’ın da İnşaat ve Konut veya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı gibi görevler için aday olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Klingbeil önceki gün Alman ZDF’ye yaptığı açıklamada bir koalisyon kurmak için tavizlerde bulunmasını beklediklerini belirtti.