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Almanya’da Scholz hükümeti düştü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Olaf Scholz#Hükümet
Almanya’da Scholz hükümeti düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

Almanya’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre sistematik olarak güven kaybı yaşayan Başbakan Olaf Scholz, Federal Meclis’in güvenini de yitirdi.

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11 Aralık’ta Federal Meclis’e güvenoyu talebinde bulunan Şansölye Scholz, dün öğleden sonra yapılan oylamayı kaybetti. 733 sandalyeli Federal Meclis’te oy kullanan 717 milletvekilinden 207’si Scholz’a güven duyarken 394 parlamenter “hayır” dedi. 116 milletvekili de çekimser oy kullandı. Şansölye Scholz’un oylamayı kaybetmesiyle, partiler arasında uzlaşmaya varıldığı şekilde erken genel seçimlerin 23 Şubat 2025’te yapılması yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın, anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan’ın önerisi üzerine meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor. Almanya’da şimdiye kadar 5 kez güvenoyu talep edildi ve oylama yapıldı.  Şimdi de Olaf Scholz, Almanya’da 6. güvenoyunu talep eden Şansölye olarak tarihe geçmeyi garantiledi.

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#Almanya#Olaf Scholz#Hükümet

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