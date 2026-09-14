Almanya'da savaş hazırlığı! Arka planı ortaya çıktı

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Almanya, Rusya'ya karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini güçlendirmek için ABD yapımı Tomahawk seyir füzeleri ile Typhon fırlatma sistemlerini satın almaya hazırlanıyor. Berlin'in planında yaklaşık 3,4 milyar euroluk savunma harcaması bulunurken, Alman savunma sanayisinin de Tomahawk tedarik zincirine dahil edilmesi gündemde.

BERLİN'DEN MİLYARLARCA AVROLUK SİLAH PLANI

Politico'nun elde ettiği hükümet planlama belgesine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Tomahawk füzeleri ile bu füzeleri ateşleyebilen Typhon sistemlerinin satın alınması için yaklaşık 3,4 milyar euro ayırmayı hedefine koydu.

Söz konusu bütçenin, Almanya'nın 2027 bütçesine ilişkin hazırlıklara katkı sağlaması beklense de nihai rakamın bütçe görüşmeleri ve satın alma süreci tamamlanana kadar değişebileceği belirtildi.

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Almanya Savunma Bakanlığı, devam eden bütçe sürecini ve parlamentonun harcamalar üzerindeki onay yetkisini gerekçe göstererek söz konusu rakama ilişkin yorum yapmadı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Tomahawk seyir füzeleriyle donatılmış ABD yapımı Typhon sisteminin tedarikinin planlandığı gibi devam ettiğini" doğruladı.

ALMANYA'NIN UZUN MENZİLLİ SİLAH EKSİĞİ KAPANACAK

Habere göre, yaklaşık 2 bin 500 kilometre menzile sahip Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması, Almanya'nın uzun menzilli saldırı kapasitesindeki önemli bir eksikliği giderecek.

Füzeler, Alman Silahlı Kuvvetleri'ne Almanya'daki kara üslerinden düşman hatlarının gerisindeki hedefleri vurma imkanı sağlayacak.

Tomahawk füzelerini ateşleyebilen mobil bir kara konuşlu sistem olarak kullanılan Typhon fırlatma rampası ise 2030'un başına kadar envantere girmiş olacak.

Almanya'nın halihazırda kendi kara konuşlu uzun menzilli saldırı kapasitesi bulunmuyor.

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TRUMP DÖNEMİNDE PLAN DEĞİŞTİ

Berlin'in uzun menzilli Amerikan silahlarına yönelmesi daha önce alınan kararların devamı niteliğinde.

2024 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Amerikan birliklerinin 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırması konusunda anlaşmıştı. Bu plan kapsamında Tomahawk füzelerinin de ABD komutası altında Almanya'da konuşlandırılması öngörülüyordu.

Ancak söz konusu plan Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iptal edildi.

Berlin bunun üzerine kendi uzun menzilli saldırı kapasitesini oluşturmak için harekete geçti. Almanya, 2025 yılında Washington'a Tomahawk füzeleriyle donatılmış Typhon sistemlerini satın almak için resmi başvuruda bulundu.

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Süreçteki önemli dönüm noktası ise Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde yaşandı. Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'in söz konusu silah sistemlerini edinmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Alman hükümeti daha sonra yaptığı açıklamada, Washington'ın Tomahawk füzeleri ile bunları ateşleyebilen kara konuşlu Typhon sistemlerinin satışına izin verdiğini duyurdu. Ancak anlaşmanın ayrıntılarının henüz kesinleşmediği belirtildi.

ALMANYA KONTROLÜ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Berlin'in planını önemli hale getiren noktalardan biri, uzun menzilli saldırı kapasitesinin doğrudan Alman Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olması.

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Berlin, Rusya'yı caydırmak için Almanya'da konuşlandırılacak Amerikan gücü yerine kendi ordusunun kullanacağı bir sistem oluşturmayı hedefliyor.