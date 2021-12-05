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Almanya'da şaşkına çeviren kaza: TIR ile uçak çarpıştı

#ALMANYA#Dünya#KAZA
Almanyada şaşkına çeviren kaza: TIR ile uçak çarpıştı

Almanya'da otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle otoban araç trafiğine kapatıldı. Alman medyası bu sıra dışı kazanın maliyetinin 60 bin euro (930 bin TL) olduğunu duyurdu.

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Almanya'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu.

Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan uçak ile otobandaki bir TIR çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

PİLOT HAFİF YARALI

Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, TIR şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 72 yaşındaki pilot Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti üzerinden Fransa'dan Hollanda'ya doğru uçuyordu.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Dün yaşanan kazanın ardından otoban ulaşıma kapanırken ekipler bölgeye yayılan benzin ve parçaları temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Yerel Die Rheinpfalz gazetesinin haberine göre otoban ancak akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılabildi.

Aynı habere göre, kazanın maliyetinin yaklaşık 60 bin euro (930 bin TL) olduğu açıklandı.

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#ALMANYA#Dünya#KAZA

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