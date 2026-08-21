Almanya'da şaşırtan yöntem: Çareyi dönerde aradılar

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Almanya, ordudaki personel açığını kapatmak için dikkat çeken bir işe alım kampanyası başlattı. Döner paketlerine yerleştirilen QR kodlarıyla müşteriler, doğrudan Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki (Bundeswehr) kariyer fırsatlarına yönlendiriliyor.

DÖNER PAKETLERİ ASKERLİK İLANINA DÖNÜŞTÜ

Politico'da yer alan habere göre Alman Savunma Bakanlığı, Bundeswehr'in özellikle sağlık hizmetlerinde görev yapacak yeni personel kazanması amacıyla döner restoranlarıyla iş birliği yaptı.

Kampanya kapsamında döner paketlerinin üzerine askeri işe alım mesajları ve QR kodları yerleştiriliyor. Kodu telefonuyla okutan müşteriler, Bundeswehr'deki görev ve kariyer imkanları hakkında bilgi alabiliyor.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Berliner Kurier'e yaptığı açıklamada kampanyanın yalnızca kariyerinin başındaki gençleri hedeflemediğini söyledi. Bakanlık, kariyer değiştirmek isteyen çalışanlar ile yeni bir meslek arayan nitelikli işçileri de orduya kazandırmayı amaçlıyor.

RESTORANLARDAN ÜCRET ALINMIYOR

Bakanlığın "ortam reklamcılığı" olarak adlandırdığı kampanya, askeri işe alım mesajlarını insanların günlük yaşamlarına taşımayı hedefliyor.

Kampanyaya katılan döner restoranlarına herhangi bir ödeme yapılmıyor. İşletmeler, üzerinde askeri işe alım mesajlarının bulunduğu ambalajları gönüllü olarak kullanıyor ve bu paketleri ücretsiz olarak temin ediyor.

Savunma Bakanlığı, "Restoranlar markalı ambalajları ücretsiz olarak alıyor" açıklamasında bulundu.

HEDEF 2035'E KADAR 260 BİNDEN FAZLA ASKER

Döner paketlerine taşınan kampanya, Almanya'nın ordusunu büyütme planlarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bundeswehr'in temmuz ayı sonu itibarıyla 186 bin 705 aktif personeli bulunuyor. Bu rakam, Alman ordusunun son 13 yıldaki en yüksek personel seviyesine ulaştığını gösteriyor.

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Berlin yönetimi ise NATO'nun kapasite hedeflerini karşılamak amacıyla aktif asker sayısını 2035 yılına kadar 260 binin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Bu hedef doğrultusunda Almanya, yalnızca gençleri değil, deneyimli çalışanları ve kariyer değişikliği yapmak isteyen kişileri de silahlı kuvvetlere çekmeye çalışıyor.

AVRUPA'DA ASKER ALIMI İÇİN YENİ YÖNTEMLER

Almanya'nın kampanyası, Avrupa'da orduların personel sayısını artırmak için yürüttüğü sıra dışı çalışmalardan yalnızca biri.

İngiliz Ordusu 2019'da "hassas gençler", "selfie bağımlıları" ve "telefon zombileri" gibi ifadelerle gençleri hedefleyen bir reklam kampanyası yürütmüştü.

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Fransa 2024'te ülke çapında kapsamlı bir askeri işe alım kampanyası başlatırken, Hollanda da 2023'ten bu yana gençlere üniforma içinde ücretli bir yıl geçirme imkanı sunuyor.

Almanya ise artan personel ihtiyacına karşılamak amacıyla askerlik mesajlarını bu kez doğrudan vatandaşların günlük hayatında sıkça karşılaştığı döner paketlerine taşıdı.