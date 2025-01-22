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Almanya’da saldırgan dehşeti: 2 ölü

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#Almanya#Saldırı #Bıçaklı Saldırı
Almanya’da saldırgan dehşeti: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 17:42

Almanya’da, bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı. Çevreye bıçakla saldırarak 2 kişinin ölümüne neden olan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

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Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Aschaffenburg ilçesinde bir kişi bıçakla çevreye saldırdı.

Polis, Schoental parkta yaşanan olayda 40 ve 2 yaşlarında iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırgan olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların hastanede tedavi edildiği bildirildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken polis saldırganın ilk belirlemelere göre 28 yaşında bir Afgan olduğunu açıkladı.

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#Almanya#Saldırı#Bıçaklı Saldırı

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