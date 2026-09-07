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Almanya'da Saksonya-Anhalt seçiminin geçici resmi sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Saksonya-Anhalt Seçimleri#Afd Zaferi#Hükümet Krizi
Almanyada Saksonya-Anhalt seçiminin geçici resmi sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 08:58

Almanya'nın Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları duyuruldu. Yüzde 43,8 oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, seçimden galip çıktı. AfD, tek başına iktidar olması için gerekli çoğunluğu kazanamadı.

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Eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre AfD, Saksonya-Anhalt'taki eyalet meclisi seçimlerinde oyların yüzde 43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı. AfD, 2021 seçimindeki yüzde 20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu. Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Yeşiller partisi, yüzde 8,9 ile sandıktan dördüncü çıktı, son seçime göre oy oranı 2,4 puan azalan Sol Parti de yüzde 8,6 ile beşinci oldu.

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Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW), yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı. Hür Demokrat Parti (FDP) 3,8 puan kaybederek yüzde 2,6 oy aldı ve yüzde 5'lik barajı geçemedi.

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Almanyada Saksonya-Anhalt seçiminin geçici resmi sonuçları açıklandı

AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund

GÖZLER KOALİSYON MÜZAKERELERİNDE

Diğer tüm büyük partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle sonuç siyasi belirsizliğe ve hükümetin kurulması konusunda uzun süren müzakerelere işaret ediyor.

AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tam olarak hedeflediğimiz şeyi başardık. Bu ülkede tarih yazdık." dedi.

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Siegmund, koalisyon kurulması için ortak bulunamaması durumunda ne olacağı sorulduğunda ise "Gerekirse yeni seçimler yapılır." yanıtını verdi.

Almanyada Saksonya-Anhalt seçiminin geçici resmi sonuçları açıklandı

AFD'SİZ HÜKÜMET SENARYOSU

Geçici resmi sonuçlara göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'yi 39, CDU'yu 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'yi 8'er, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek. Hükümet kurulması için 42 sandalyenin gerektiği eyalet meclisinde AfD, tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. AfD’nin yer almadığı çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor.

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1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu eyalette seçime katılım yüzde 77,8 olarak gerçekleşti.

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#Saksonya-Anhalt Seçimleri#Afd Zaferi#Hükümet Krizi

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