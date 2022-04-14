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Almanya’da Sağlık Bakanını kaçırmayı planlayan gruba soruşturma

#Karl Lauterbach#ALMANYA#Saldırı Planı
Almanya’da Sağlık Bakanını kaçırmayı planlayan gruba soruşturma

Almanya’da devlete yönelik saldırılar ve Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı planladığı iddia edilen grup hakkında Koblenz Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Koblenz Başsavcılığı, devlete ve demokratik yapıya yönelik saldırılar planladığı iddia edilen 12 kişilik grup hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medyada örgütlenen kişilerin aralarında Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmak, bombalı eylemler düzenlemek, ülkenin trafo merkezlerine ve elektrik santrallerine saldırarak ülkede kaosa neden olabilecek planlarının olduğu iddia edildi. Grup üyelerinin sosyal medyada “Birleşik Vatanseverler" ve "Aktif Vatanseverler" adlı gruplar da dahil olmak üzere çeşitli aşırı sağcı gruplarda örgütlendikleri öğrenildi. Grup üyelerinin ayrıca birkaç kez bir araya geldikleri kaydedildi.

GRUBUN 4 ÜYESİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, 12 kişilik grubun son birkaç gün içerisinde planlarını daha da somutlaştırdığı, silah, mayın ile koruyucu ekipman satın aldığı ve alınan 2 kalaşnikof silah ve 5 tabancanın ilk tesliminin bu hafta yapılacağı öne sürüldü. Almanya’nın Aşağı Saksonya ve Brandenburg eyaletinde grup üyelerinden 3 kişinin tutuklandığı açıklanırken, tutuklanan 3 şüpheli ile yurt dışında bulunan 1 kişinin silah alımı için gereken parayı finanse ettikleri belirtildi. Son olarak grup üyelerinden 1 kişinin daha tutuklanması ile toplam tutuklu sayısının 4’e yükseldiği açıklandı.

Almanya polisinin çeşitli eyaletlerde 21 evi aradığı, bazı bilgisayar ve cep telefonuna el koyduğu bildirildi. Polis ayrıca tutuklanan zanlıların bugün hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

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#Karl Lauterbach#ALMANYA#Saldırı Planı

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