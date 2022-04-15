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Almanya’da Sağlık Bakanı’nı kaçırma girişimi

#Almanya#Sağlık Bakanı#Kaçırma
Almanya’da Sağlık Bakanı’nı kaçırma girişimi

Almanya’da sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden örgütlenen aşırı sağcı bir grubun, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’i kaçırmak için plan yaptığı ortaya çıktı.

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Savcılık 12 kişi hakkında “devleti yıkmaya yönelik şiddet eylemi planlamak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Telegram’da Birleşik Vatanseverler (Vereinte Patrioten) ve Aktif Vatanseverler (Aktive Patrioten) olarak örgütlenen grubun, Bakanın korumalarını öldürme planları yaptığı da kaydedildi. Savcılık grubun, “demokratik sistemi yok edip, yönetimi ele geçirmeyi planladığı” suçlamasında bulundu. Soruşturma kayıtlarına göre aşırıcı sağcı örgüt, iki adet kalaşnikof saldırı tüfeği ve beş adet otomatik tabanca almak için yürüttükleri görüşmeler sırasında istihbaratın takibine takıldı. Silah satıcısı ve iki müşterisi tutuklandı. Polis en az 21 evde arama yaparken, yurtdışındaki bir şüphelinin yakalanması için karar çıkarıldı.

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