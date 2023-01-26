Almanya'da Rus ajan depremi: Film gibi operasyon... Havalimanına baskın!

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya destek veren Batı Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya - Batı ilişkilerindeki bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında ise Almanya yer alıyor.

Günlerdir casus skandalı ile çalkalanan Almanya güne yeni bir gelişme ile uyandı.

Almanya’nın Münih kentinde bir Alman vatandaşı, Rusya istihbarat servisine bilgi sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Arthur E. Adlı bir Alman vatandaşının Rusya’ya istihbarat sağlamak amacıyla bir istihbarat servisi çalışanıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle pazar günü ABD’den Almanya’nın Münih kentine geldiğinde havaalanında gözaltına alındığı duyuruldu.

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Söz konusu şahsın, aralık ayında Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan Alman dış istihbarat servisi (BND) çalışanı Carsten L. ile birlikte çalıştığı belirtildi.

Alman istihbarat çalışanı olmadığı vurgulanan Arthur E.’nin, Carten L.’den aldığı bilgileri Rus istihbaratına aktardığı ve vatana ihanetle suçlandığı ifade edildi.

Soruşturmanın BND ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın iş birliği içinde yürütüldüğü aktarıldı.

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‘BATI SAVUNMASINA DARBE OLUR’

Rusya’ya bilgi sızdırılmasının ortaya çıkmasının ardından sadece Berlin’deki BND merkezinde değil, Alman istihbaratına gizli bilgi sağlayan İngiliz, Amerikan ve Ukrayna istihbaratında da alarm zilleri çalmaya başladı.

BND eski Başkanı August Hanning, 'Her yerde büyük bir tedirginlik var. Dava ciddi bir hal alabilir, bu da Batı savunmasına bir darbe olur!' diyor.

Carsten L.’nin ayrıca Ruslara, Batılı kaynaklar ve casusluk yöntemleri hakkında bilgi sağlayan materyaller sızdırdığı da iddialar arasında yer alıyor.