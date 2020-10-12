Almanya’da riskli bölge sayısı patladı

Riskli ilçelerin sayısı 30’a yükselirken, birçok yerleşim yerinin de risk sınırında olduğu belirtiliyor. Çarşambadan perşembeye yeni hasta sayısı 2828’den 4058’e, geçen perşembeden cumaya 4516’ya, cumartesi sabahı 4721’e çıktı. Pazar günleri tüm sağlık idareleri yeni hasta sayısını bildirmediği için vaka sayısı hep düşük olmasına rağmen dün Robert Koch Enstitüsü’ne bildirilen vaka sayısı 3483 oldu. Son 7 günde 100 bin nüfus başına günlük vaka sayısı 50’yi aşan riskli bölgeler hızla artıyor.

‘HER YERE YETİŞEMİYORUZ’

Başkent Berlin, Frankfurt, Offenbach, Köln kentlerine 600 bin nüfuslu Essen ve Stuttgart kentleri de eklendi. Berlin’in Mitte ilçesinde 50 sınırı ikiye katladı ve 103.1’e yükseldi. Berlin’deki Neukölln ilçe sözcüsü Christian Berg, “Enfeksiyonları artık takip edemiyoruz. İki gün geriden geliyoruz. 60-70 civarında zabıta lokal ve parkları kontrol ediyor. Ama sadece 4 devriye aracı var. Her yere yetişemiyoruz” dedi.