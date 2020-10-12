MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da riskli bölge sayısı patladı
GeriDünya Almanya’da riskli bölge sayısı patladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 12.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’da riskli bölge sayısı patladı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’da riskli bölge sayısı patladı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da COVID-19 salgını nedeniyle riskli bölge ilan edilen yerleşim yeri sayısı son bir haftada üç kat arttı.

Riskli ilçelerin sayısı 30’a yükselirken, birçok yerleşim yerinin de risk sınırında olduğu belirtiliyor. Çarşambadan perşembeye yeni hasta sayısı 2828’den 4058’e, geçen perşembeden cumaya 4516’ya, cumartesi sabahı 4721’e çıktı. Pazar günleri tüm sağlık idareleri yeni hasta sayısını bildirmediği için vaka sayısı hep düşük olmasına rağmen dün Robert Koch Enstitüsü’ne bildirilen vaka sayısı 3483 oldu. Son 7 günde 100 bin nüfus başına günlük vaka sayısı 50’yi aşan riskli bölgeler hızla artıyor.

‘HER YERE YETİŞEMİYORUZ’

Başkent Berlin, Frankfurt, Offenbach, Köln kentlerine 600 bin nüfuslu Essen ve Stuttgart kentleri de eklendi. Berlin’in Mitte ilçesinde 50 sınırı ikiye katladı ve 103.1’e yükseldi. Berlin’deki Neukölln ilçe sözcüsü Christian Berg, “Enfeksiyonları artık takip edemiyoruz. İki gün geriden geliyoruz. 60-70 civarında zabıta lokal ve parkları kontrol ediyor. Ama sadece 4 devriye aracı var. Her yere yetişemiyoruz” dedi.

False
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle