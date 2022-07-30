Almanya’da Putin karanlığı

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Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım-1 boru hattında akışı yüzde 20’ye kadar düşürdü. Kış soğuğunda doğalgazın tümden kesilebileceği endişesi Berlin hükümeti ve eyalet yönetimlerini radikal önlemler almaya itiyor.

20 DERECE SINIRI

Ülkenin kuzeyindeki Hannover bu yöndeki çabalarda başı çekiyor. Kent idaresine ait binalar artık geceleri aydınlatılmıyor. Ekim-mart arasında kamu binaları en fazla 20 dereceye kadar ısıtılabilecek. Mobil klimalar ve fanlı ısıtıcıların kullanımı yasaklandı. Kreşler ve hastaneler ise tasarruf tedbirlerinin dışında bırakıldı. Hannover’in Türk kökenli Belediye Başkanı Belit Onay yaptığı açıklamada, büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden gaz krizinin üstesinden gelebilmek için, şehrin enerji tüketiminde yüzde 15 düşüş hedeflediklerini söyledi.

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Berlin’deki Charlottenburg Sarayı karanlıkta kaldı.

HAVUZLAR DAHA SOĞUK

Başkent Berlin’de de önceki gece yarısından itibaren 200 turistik bina karanlığa gömüldü. Belediye binası da ışıkları söndürülen yerler arasındaydı. Ayrıca başkentteki havuzların artık normalden iki derece daha soğuk olacağı açıklandı.

SIRADA TRAFİK IŞIKLARI

Güneydeki Münih kenti de belediyeye ait yapıların karanlıkta kalacağını açıklarken, ofislerde sadece soğuk su kullanılacağını duyurdu. Nürnberg, belediyeye ait dört kapalı yüzme havuzundan üçünün kapatılacağını duyurdu. Weimar, sokak aydınlatmasının normalden yarım saat daha geç yanacağını açıkladı. Mainz ışık sayısını yarıya indirdi. Augsburg bazı trafik ışıklarını kapatmayı düşünüyor.

Almanya’da bazı belediyeler süs havuzlarını da boşalttı.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜYEMEDİ

Almanya doğalgazı, ağırlıklı ısınmada kullanıyor, bunun dışında elektriğin yüzde 15’i buradan sağlanıyor. Gazın yüzde 30’u ise dev sanayi şirketlerince tüketiliyor. Otomobil fabrikalarının çalışamaz hale gelmesinden endişe edilirken; BMW ve Siemens gibi Alman endüstrisinin itici gücü şirketlere ev sahipliği yapan Bavyera eyaleti gidişattan özellikle kaygılı. Dün açıklanan veriler de karamsar bakışı destekler nitelikteydi. Avrupa’nın bir numaralı ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremedi. Ekonomistler, ihracatçı ülkenin serbest ticaretin bozulmasından en fazla zarar gören ekonomi olduğu görüşünde. Pandemi yasaklarını izleyen tedarik zinciri aksaklıkları ve peşinden gelen Ukrayna savaşı, Almanya’nın büyüme modelini riske attı.

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Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, dün yeraltı hidrojen depolama tesisini ziyaret etti.

BAKANDAN ZAM UYARISI

Berlin Çevre ve İklim Senatörü Bettina Jarasch, “Ukrayna savaşı ve Rusya’nın enerji tehditleri karşısında, enerjimizi mümkün olduğunca dikkatli kullanmamız hayati önemde” dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise önümüzdeki kasım ayından itibaren doğalgazın haneler için ne kadara mâl olacağını kestirmenin zor olduğunu belirterek fiyat artışı uyarısında bulundu. “Isıtıcıyı kısmanın bir işe yaramayacağını düşünüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz” diyen Robert Habeck, vatandaşları harekete geçmeye çağırdı.

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BİLGİ NOTU:

Ukrayna işgalinin ardından yaptırımlara cevap olarak Almanya’ya gaz akışını yüzde 40 azaltan Rus enerji şirketi Gazprom, geçtiğimiz günlerde teknik aksaklıkları bahane ederek hattan akışı kapasitenin yüzde 20’sine kadar düşürmüştü. AB ülkeleri zorda kalmamak için bu kış gaz talebinin yüzde 15 azaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD, ALMANYA’YA 35 ADET F-35 SATACAK

Ukrayna işgalinin başlamasıyla ordusunu modernize etme kararı alan Almanya’ya ABD’den yeşil ışık geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 35 adet F-35 savaş uçağı ve mühimmatının bu ülkeye satışına onay verdi. Toplam değeri 8.4 milyar dolar olan satışa Kongre’nin 15 gün itiraz hakkı bulunuyor ancak uzmanlar, sürecin sorunsuz ilerleyeceği görüşünde. Satış onayına ilişkin Kongre’ye bildiri gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde konvansiyonel iniş kalkış yapabilen 35 adet F-35A uçağı, 37 adet yedek motor, farklı kalibre ve kabiliyete sahip çok sayıda savaş uçağı mühimmatı ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi. ABD, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi F-35 projesinden çıkarmıştı.