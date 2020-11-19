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ALMANYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Almanya'da polis milletvekilini böyle gözaltına aldı

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Almanya'da polis milletvekilini böyle gözaltına aldı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, federal hükümetin koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politika dün halk tarafından protesto edildi. Protesto sırasında Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Karsten Hilse, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. 

Almanya’nın başkenti Berlin’de, federal hükümetin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politika eylemciler tarafından dün protesto edildi. Protesto sırasında maske takma kuralına uymayan ve polise direnen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Karsten Hilse, gözaltına alındı.

“BEN MİLLETVEKİLİYİM BANA DOKUNAMAZSINIZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde milletvekili Hilse’nin polis tarafından yere yatırıldığı ve kelepçelendiği görülürken "Ben milletvekiliyim bana dokunamazsınız" diyerek bağırdığı duyuldu.

Yerel basında yer alan haberde, Hilse’nin gözaltına alındıktan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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