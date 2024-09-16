Almanya'da patlama

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Almanya'nın Köln kentinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 07.00'de Hohenzollernring Caddesindeki bir barın önüne bırakılan patlayıcı infilak etti, patlamanın ardından bölgenin araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Alman basınında, olayda bir kişinin yaralandığı, çok sayıda işyerinin de hasar gördüğü belirtildi.

Görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu daha sonra ise yangın çıktığını açıklarken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde operasyon başlatıldığı ifade edilerek, çevredekilere bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.