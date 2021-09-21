Almanya’da partiler Türkiye’ye nasıl bakıyor

Haberin Devamı

ALMANYA’da seçimler Türkiye ile ilişkilerde değişim getirebilir. DW Türkçe’nin haberine göre partilerin seçim programları, Türkiye politikaları hakkında çok önemli ipuçları içeriyor. Anketlerde ilk sırada olan merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD), iktidardaki merkez sağ Hıristiyan Birlik partiler CDU/CSU, çevreci Yeşiller, liberal Hür Demokrat Parti (FDP), radikal solcu Sol Parti ve radikal sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partilerinin Türkiye ile ilişkilere dair görüşleri şöyle:

SPD: DİYALOG VURGUSU

Türkiye’nin Avrupa’nın “komşuları” başlığı altında konumlandırılması, AB adaylığından, üyelik müzakerelerinden hiçbir şekilde söz edilmeyerek ‘diyalog’ vurgusuyla yetinilmesi, SPD’deki politika değişikliğinin önemli bir göstergesi olarak nitelendiriliyor. Programda, “Türk hükümetinin iç ve dış politikadaki yönelimini kaygıyla gözlemliyoruz. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, bu konuların da eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacağı diyaloğun yoğunlaştırılması, aciliyet gerektirmektedir” ifadeleri yer alıyor.

CDU/CSU: YAKIN ORTAKLIK

Haberin Devamı

Birlik partileri, öncelikle AB’nin genişlemesi için öngördüğü çerçeveyi tarif ediyor. Türkiye’ye ayrı bir başlık açarak, Ankara’yı bu kapsam dışında tutuyor. Parti programında Türkiye’nin demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına saygı gibi AB’nin üyelik için gerekli siyasi kriterlerinden uzaklaştığı tespiti yapılırken, “Türkiye ile ilişkilerimizin, yeni bakış açılarına ihtiyacı var. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği bizimle söz konusu olmayacaktır. Bunun yerine ‘yakın bir ortaklık’ta anlaşacağız” deniliyor.

YEŞİLLER: İYİ İLİŞKİLER

Yeşiller’in Türkiye’yi, “Çokkutuplu dünyada iyi ilişkiler için çalışıyoruz” başlığı altında, ABD, Çin, Rusya gibi ülkelerle birlikte, ayrı alt başlıklardan biri olarak konumlandırması dikkat çekiyor. Türkiye’de son dönemde hukuk devleti ve insan hakları alanında ihlaller olduğu belirtilirken “Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti, eşitlik ve insan hakları için mücadele edenlerin yanında duruyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

KÜÇÜK PARTİLERİN BAKIŞI

Haberin Devamı

FDP: Alman liberal parti, AB’ye adaylığı sona erdirilecek Türkiye ile ilişkilerin yeni bir zeminde, yakın güvenlik politikaları ve ekonomik işbirliği temelinde, yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyor.

Sol Parti: Parti programında, “Türk hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymalıdır, demokrasi ve düşünce özgürlüğü güvence altına alınmalı, demokratik muhalefete baskıya son verilmeli” ifadelerine yer veriliyor.

AfD: Bu partinin programında, “Türkiye kültürel olarak Avrupa’ya ait değil” vurgusu yer alıyor. Bu gerekçeyle AfD, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkıyor ve üyelik müzakerelerine derhal son verilmesini talep ediyor.

Haberin Devamı

SON CANLI TARTIŞMADA YİNE SCHOLZ BAŞARILI

Almanya’da genel seçimler öncesi başbakan adayları televizyondaki canlı yayında önceki akşam son kez kozlarını paylaştı. Daha önceki iki programda da olduğu gibi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı Olaf Scholz yine “en başarılı başbakan adayı” olarak ilk sırada yer aldı. İzleyicilerin yüzde 42’si Scholz’u, yüzde 27’si Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet’i ve yüzde 25’i de Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’u “başarılı” buldu.

SPD ÖNDE

Haberin Devamı

Alman Birinci Televizyonu (ARD) için yapılan anketinde SPD yüzde 26, CDU/CSU yüzde 22, Yeşiller yüzde 15, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11, radikal sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 destek buldu.

FAVORİ ADAY MECLİSTE İFADE VERDİ

Almanya’da seçimlere iki hafta kala Maliye Bakanlığı’nda kara parayla mücadele birimine (FIU) yönelik düzenlenen baskın, Federal Parlamento Maliye Komisyonu’nda ele alındı. SPD’nin seçim öncesi anketlerde önde giden başbakan adayı ve şu anki Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, komisyonda FIU’ya yönelik suçlamaları reddetti. Komisyondaki toplantı, baskın sonrasında Yeşiller, FDP ve Sol Parti’nin talebi üzerine gerçekleşti. Osnabrück Savcılığı, FIU’nun bir bankadan gelen kara para aklandığı ve terörün finanse edileceği yönündeki ihbarı, polise ve savcılığa bildirmediği suçlamasında bulunuyor.