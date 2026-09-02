Almanya'da panik! Tren istasyonu yakınında patlama

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Almanya'nın Augsburg kentinde tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralanırken, bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

PATLAMA BANKANIN YANINDA MEYDANA GELDİ

Schwaben Nord Emniyet Müdürlüğü, Augsburg'daki ana tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlama nedeniyle çevredeki caddelerde ve toplu taşımada aksamalar yaşandığı bildirildi.

Augsburger Allgemeine gazetesi, patlamanın tren istasyonunun karşısındaki Bahnhof Caddesi'nde bulunan bir bankanın yanında gerçekleştiğini aktardı. Gazeteye göre olayda 2 kişi yaralandı.

TÜRK KUYUMCU DÜKKANININ ÖNÜNDE EL BOMBASI İDDİASI

BILD gazetesinde yer alan haberde, patlamanın tren istasyonu yakınındaki bir Türk kuyumcu dükkanının önünde meydana geldiği ifade edildi. Haberde, olayda bir el bombasının kullanıldığı öne sürüldü.

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Polis ekipleri, patlamanın ardından bölgede inceleme başlattı. Olay sırasında 17 yaşındaki bir kız ile 18 yaşındaki bir erkek, patlamada yaralanmaları nedeniyle tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ CİSİM BULUNDU, İSTASYON KAPATILDI

Edinilen bilgilere göre, henüz tanımlanamayan bir cisim bir binanın koridorunda patladı. Patlama nedeniyle aralarında bankanın da bulunduğu çevredeki bazı işletmelerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Bazı pencerelerin camları kırıldı.

Sabah saatlerinde istasyonda başka bir şüpheli cismin bulunması üzerine polis, Augsburg Ana Tren İstasyonu'nu tamamen kapattı. Daha önce bazı kısıtlamalarla sürdürülen tren seferleri de tamamen durduruldu.

PATLAYICI UZMANLARI OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sözcüsü, Devlet Kriminal Polis Dairesi'nden patlayıcı uzmanlarının bölgede inceleme yaptığını açıkladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.