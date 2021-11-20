Almanya’da pandemi kısıtlamalarına onay

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Yeni yasada, 100 bin kişi başına haftada ortalama 3’ün üzerinde kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bölgelerde 2G, bu sayının 6’dan fazla olduğu yerlere de “2G artı” veya 3G (iki kez aşı yaptırmış, iyileşmiş ve test yaptırmış olan) kurallarının yerine getirilmiş olması yer alıyor. Özellikle kapalı alanlarda herkesin maske takması, mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması da eklendi. Yeni yasada şunlara da yer verildi:

Yaşlı bakımevlerinin yanısıra hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlara “aşı mecburiyeti”.

Sadece 3G kuralını yerine getirenlerin işyerlerinde çalışmalarına ve diğer iş arkadaşlarıyla temasta bulunmalarına izin verilmesi.

Toplu taşıma araçlarında seyahat edenlerin 3G kuralına uyması.

Restoran, kafe, tiyatro ile kültürel faaliyetlerin düzenlendiği yerlere ancak 2G kuralını yerine getirenlerin gitmelerine izin verilmesi.

Pandemi nedeniyle kapalı kalan işyerlerine yapılan devlet yardımının 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar devam etmesi.