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DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Almanya’da otoyolda kaza yapan yakıt tankeri alev aldı

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Almanya’da otoyolda kaza yapan yakıt tankeri alev aldı
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Almanya’da yakıt tankeri otobanda otomobille çarpışmasının ardından alev aldı. İki aracın da sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde Duısburg ile Dortmund birbirine bağlayan A40 otoyolda öğle saatlerinde 25 ton mazot ve 10 ton benzin yüklü tanker bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan yakıt tankerinden çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen Türk gurbetçi Ahmet Elcivan tarafından kaydedilen o olay anında yolda ilerleyen sürücülerin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Kazanın ardından geçici olarak kapatılan yol tek şeritli olarak yeniden açıldı. İki aracın da sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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