Almanyaâ€™da ortalÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Elleri baÄŸlÄ± gÃ¶Ã§meni bÃ¶yle dÃ¶vdÃ¼ler

Almanya'nÄ±nÂ Kassel ÅŸehrinde ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n sedyede elleri baÄŸlÄ± ÅŸekilde yatan Suriyeli gÃ¶Ã§meniÂ dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ anlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ãœlkede infiale yol aÃ§an olaya tepki yaÄŸdÄ±.

Almanya'nÄ±n Hessen eyaletineÂ baÄŸlÄ± Kassel ÅŸehrinde bir ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n elleri sedyede baÄŸlÄ± halde Suriyeli mÃ¼lteciye ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± anlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KasÄ±m 2020'de yaÅŸanan ve Ã¼lkede tepkilere neden olan olaya ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ÅŸiddet gÃ¶renÂ Suriyeli mÃ¼lteciye karÅŸÄ±Â polis memurlarÄ±nÄ±n tepkisiz kaldÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± Suriyeli mÃ¼ltecinin adÄ±nÄ±n Amar H. olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

MÃœLTECÄ°NÄ°N TÃœRK AVUKATI BASINA KONUÅžTU

32 yaÅŸÄ±ndaki Amar H.'nin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenen TÃ¼rk asÄ±llÄ± Adnan AykaÃ§,Â Alman basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinin 2015'te Suriye'den kaÃ§arak Almanya'ya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

OlayÄ±n kabul edilemez bir olay olduÄŸunu ve savunmasÄ±z bir kiÅŸiye uygulanan ÅŸiddetin aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden AykaÃ§, "Bu son derece vahÅŸet bir durum. Eli kolu baÄŸlÄ± kiÅŸiye uygulanan ÅŸiddet tam bir zulÃ¼m" diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan,Â sedyeye yatÄ±rÄ±lÄ±p elleri baÄŸlanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n savunmasÄ±z haldeyken ambulans ÅŸofÃ¶rÃ¼Â tarafÄ±ndan yumruklandÄ±ÄŸÄ±na olayla ilgili olarak hazÄ±rlanan raporda yer verilmedi.

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