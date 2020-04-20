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Dünya
Almanya, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Almanya’da ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi 

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Almanya’da ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi 
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Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 145 bin 742 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 145 bin 742 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 18 kişide daha virüs tespit edildi.

 

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