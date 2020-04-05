Almanya'da Okullar Ne Zaman Tatil Oluyor? Tatil Ne Zaman Başlıyor? (2020)

Almanya'daki eğitim sistemi Türkiye'ye göre pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Bu farklılık aynı zamanda okul tatilleri için de geçerlidir. Özellikle tatile girme ve okula başlama gibi tarihler değişebilmektedir. Söz konusu eyaletler olduğu zaman Almanya'da daha farklı bir sistem yer alıyor.

Almanya'da Okullar Ne Zaman Tatil Oluyor?

Türkiye'de okullar tüm şehirlerde aynı zamanda tatile girer. Ancak bu durum Almanya'da farklıdır. Almanya'da 16 farklı eyalet bulunmaktadır ve her eyalet için tatile girme zamanı değişir. Bu bağlamda her eyalet ve şehir adına güncel tarihleri öğrenmek büyük öneme sahiptir. Öğrenmek istediğiniz Almanya'daki şehir üzerinde bilgileri alabilir; Buna göre Almanya'da okullar ne zaman tatil olduğunu öğrenebilirsiniz.

- Stuttgart - 30.07.2020

- Bayern Münih - 27.07.2020

- Berlin - 25.06.2020

- Hamburg - 25.06.2020

- Hannover - 16.07.2020

- Dortmund - 29.06.2020

- Köln - 29.06.2020

- Leverkusen - 29.06.2020

- Bremen - 16.07.2020

Bu gibi diğer tüm Almanya eyaletleri hakkında da okul tatil tarihlerini öğrenebilirsiniz. Bu durum sadece okul tatili için değil aynı zamanda okula başlangıç tarihleri için de geçerlidir. Yani Almanya'daki eyaletler için okula başlayacak olan tarihlerde farklılık gösteriyor.

Tatil Ne Zaman Başlıyor? (2020)

Yılbaşındaki tarihlere bağlı olarak Almanya'da eyaletlere göre okulların tatilleri değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda her eyalete bağlı olarak da farklı okulda tatil tarihleri bulunuyor. Ancak genel itibarıyla bütün tatil zamanlarının yaz aylarına denk geldiğini söylemek mümkün. Bu durum genelde Haziran ve Temmuz ayları için geçerlidir.

Bazı eyaletler Haziran ayında bazıları ise Temmuz aylarında yaz tatiline giriş yapıyor. Okul başlangıçları ise Ağustos ile Eylül aylarının farklı tarihleri arasında değişebiliyor. Türkiye'de ise bütün okullar aynı zaman diliminde tatiline girmekte ve yine aynı tarihlerde başlamaktadır.